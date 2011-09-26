"Жемчужного прапорщика" отправили к психиатру по требованию обвинения

В Санкт-Петербурге перенесена дата рассмотрения дела бывшего милиционера Вадима Бойко на месяц. В этот период будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, одобренная судом в понедельник по требованию прокурора.

Адвокат обвиняемого Анна Мюррей подчеркнула, что, возможно, решение о назначении экспертизы будет обжаловано в законный для апелляций 10-дневный срок, сообщает RBK. По мнению адвоката, данная процедура должна была быть назначена еще на этапе предварительного следствия.

Дело "жемчужного прапорщика" Вадима Бойко тянется с июля 2010г. - после конфликта милиционера батальона полка патрульно-постовой службы с участниками "Стратегии-31", проводившими оппозиционный митинг 31 июля 2010г.

По версии следствия, милиционер В.Бойко, находясь при исполнении служебных обязанностей, избил резиновой дубинкой одного из выступающих, ругался матом и обзывал собравшихся. Прозвище он получил благодаря браслету из жемчуга, заметному в видеоролике, попавшем после конфликта в Интернет.

Милиционера обвинили в превышении должностных полномочий. Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Следствие по уголовному делу в отношении Вадима Бойко завершилось в декабре 2010г., тогда же материалы дела были переданы в суд.

Бывший страж порядка своей вины не признает. В августе 2011г., уже проходя по делу, Вадим Бойко подал в своем отделе МВД заявление на увольнение по выслуге лет, по уточнению адвоката, как вышедший на пенсию.