В Москве задержана целая подпольная сеть кибер-мошенников, которые несколько месяцев похищали деньги с мобильных телефонов горожан и гостей столицы. Только подсчитанный ущерб составляет миллионы рублей, а в списке потерпевших – десятки тысяч людей.

Для того, чтобы поймать "мобильных" аферистов полицейским пришлось отследить микроавтобус, который раз за разом парковали в очень людных местах. Внутри машины полицейские обнаружили целый центр управления аферой. Там было обнаружено уникальное оборудование, с помощью которого можно подключаться к чужим мобильным телефонам и снимать с них деньги.

За одно SMS-сообщение с телефона ничего не подозревающего абонента списывалось в пользу мошенников от 28 до 80 рублей. На первый взгляд, это не так и много, но за год от действий злоумышленников пострадали около пятидесяти тысяч человек. Общий ущерб — три миллиона рублей.

В интересах следствия подробности пока не раскрываются. Но уже можно предположить, что специальное оборудование сканировало все мобильные телефоны поблизости и отправляло от их имени сигналы на базовые станции сотового оператора.

Мошенникам даже не требовалось входить в доверие к абонентам и просить отправить SMS. Все происходило автоматически. Найденная аппаратура во время обыска в микроавтобусе подтверждает эту версию.

Задержанному преступнику предъявлено обвинение по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Ему грозит до пяти лети лишения свободы.

Еще шестеро членов группировки теперь находятся под подпиской о невыезде. Главный организатор скрылся и сейчас находится в международном розыске.