В Самаре прямо в зале суда Октябрьского района были взяты под стражу и этапированы в СИЗО бывшие сотрудники ДПС ГИБДД лейтенанты Николай Томин, Евгений Мокшин и Николай Иванов, которые получили "сроки" от 3,5 до 7 лет.

"ДэПээСники", теперь уже бывшие осуждены за превышение должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Адвокаты осужденных и потерпевших намерены обжаловать решение суда, первые считают вину своих подзащитных недоказанной, вторые называют приговор слишком мягким.

Приговором суда Томину назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Иванову – 4 года, а Мокшину - 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Собранные городскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

Инцидент произошел 17 января 2010 года. Примерно в 3 часа ночи сотрудники ДПС преследовали автомобиль, двигавшийся по улице Революционной города Самары в нарушении ПДД. Когда его удалось блокировать, сотрудники ДПС, вытащили из машины водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, повалили его на землю и били, пока он не потерял сознание. Затем, Николай Томин, избил руками и ногами пассажира остановленной автомашины. Пострадавший через 12 дней скончался в больнице.