Две версии убийства подольского казначея: ограбление и служебная деятельность

В Подмосковье в деревне Свитино утром в понедельник обнаружено тело 53-летней замглавы администрации Подольска, начальницы финансового управления города Веры Свиридовой. Женщина была убита выстрелом в голову.



Тело главного казначея подмосковного города было найдено личным шофером в ее особняке в деревне Свитино Подольского района Московской области.

Следственная группа отрабатывает версии ограбления и профессиональной деятельности убитой, сообщили источники в правоохранительных органах столицы. В настоящий момент сотрудники СКР допрашивают родных и знакомых чиновницы.

Сотрудники СКР пытаются установить, не пропали ли из дома ценные вещи убитой, поскольку вещи разбросаны. Однако характер преступления позволяет предположить, что убийство совершено профессиональным киллером, и преступник попытался инсценировать ограбление.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). К расследованию преступления по распоряжению руководства Следственного комитета России подключились опытные криминалисты центрального аппарата ведомства.