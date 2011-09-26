Районного депутата обвиняют в попытке обмануть судью

В Республике Марий Эл в понедельник возбуждено уголовное дело о подделке депутатом документов для предъявления в суде, куда он был привлечен в качестве ответчика по делу о невыплатах зарплаты сотрудникам.



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении депутата Собрания депутатов муниципального образования "Моркинский муниципальный район" 52-летнего Хатмуллы Гарапшина. Он подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу.



По версии следствия, Гарапшин, являясь председателем сельскохозяйственного производственного кооператива "Сельскохозяйственная артель "Вуртем", расположенного в Моркинском районе Республики Марий Эл, не выплатил сотрудникам кооператива заработную плату за апрель 2011 года. При рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства иска о взыскании заработной платы в июне 2011 года подозреваемый представил суду в качестве доказательства сфальсифицированную им ведомость о выдаче задолженности.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Нужно отметить, что в минувшем году коллега Гарапшина, на тот момент - также депутат Моркинского Собрания, главврач районной больницы Лариса Довлатова была осуждена из-за махинаций с зарплатой сразу по двум уголовным статьям за присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения и служебный подлог. Она оформила фиктивного сотрудника и получала его зарплату. За хищение ею чуть более 25 тысяч бюджетных средств, суд приговорил ее к штрафу в 100 тысяч рублей.