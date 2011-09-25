Антицыганская бойня в Болгарии из-за ДТП: 127 арестованных, 3 погибших

В Болгарской деревне Катунице в воскресенье полиции с большим трудом удается держать контроль над ситуацией с массовыми уличными антицыганскими беспорядками, в результате которых уже погибли и пострадали люди.

Арестовано 127 человек, сообщил 25 сентября представитель МВД Болгарии Калин Георгиев.

"Полиция оперативно отреагировала на массовые беспорядки и приняла меры по их пресечению. Около 127 человек были арестованы, 28 из них - по статье "хулиганство", - отметил он на пресс-конференции в Пловдиве - ближайшем от Катуницы крупном городе.

Поводом для массовых выступлений стала гибель в субботу 19-летнего Ангела Петрова, жителя болгарской деревни к юго-востоку от Пловдива в ДТП под колесами микроавтобуса, водитель которого оказался одним из приближенных местного цыганского барона Кирила Раскова, известного своим криминальным прошлым.

Водитель скрылся с места преступления, оставив молодого человека умирать на дороге.

После случившегося несколько сотен односельчан погибшего пришли к дому Царя Киро, как называют здесь этого цыганского барона, и стали требовать выдать виновного. Не дождавшись решения Рашкова, люди начали бить окна в доме, а затем и подожгли его, сообщает ИТАР ТАСС.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия и начали выводить людей из горящего здания, жители Катуницы встретили это бурным негодованием и набросились на них.

В результате, по неофициальным данным, погибли три человека, среди которых два полицейских, пять человек получили ранения.

Вечером в село, население которого не превышает 2,3 тысяч жителей, из 400-тысячного Пловдива приехали до 3 тысяч футбольных фанатов местного футбольного клуба "Локомотив".

Они снесли полицейские заслоны, которыми оцепили поместье барона, и, присоединившись к бесчинствующим селянам, начали жечь дома и автомобили, принадлежащие его семье.

В настоящее время ситуация находится под контролем властей, усилено патрулирование района вокруг села. Жители Катуницы подписали петицию о выселении из села известного своим криминальным прошлым Кирилла Рашкова вместе с семейством.