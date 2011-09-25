Краснодар: праздничный гала-концерт перенесен из-за попытки теракта

В кубанской столице из-за угрозы террористического акта едва не сорвано было празднование Дня города. Правоохранительные органы сумели предотвратить попытку теракта в центре Краснодара, намеченного на 24 сентября.

Накануне праздника правоохранительные органы края получили информацию о том, что на территорию Кубани могли проникнуть люди, причастные к террористам.

Мэр Краснодара в своем микроблоге в Твиттере пояснил, что сведения о возможном теракте поступали "несколько раз в течение дня".

Субботний вечерний гала-концерт в центре Краснодара в целях безопасности был отменен, он состоится в воскресенье.

В пресс-службе администрации Краснодарского края подтвердили информацию о том, что правоохранительные органы нейтрализовали террористическую угрозу в День города.

По поручению губернатора Александра Ткачева в администрации края прошло заседание антитеррористической комиссии региона. В воскресенье на праздничных мероприятиях по случаю дня города приняты беспрецедентные меры безопасности.

Напомним, в эти выходные Краснодар отмечает свое 218-летие.