В Северной Осетии задержан педофил, надругавшийся над 3-летней малышкой

В республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело против 24-летнего жителя Моздока, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки, дочери своей гражданской жены. Он уже дал признательные показания.

По данным следствия, он надругался над 3-летней малышкой 21 сентября этого года.

В тот же день малышка все рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали по горячим следам.

- Место происшествия осмотрено, проведены допрос подозреваемого и свидетелей, проверка показаний подозреваемого на месте, - сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по РСО-Алания.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В течение 10 суток будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения.