Угнанный под Рязанью вертолет Ми-2 нашелся в Ставропольском крае
24 сентября 2011, 21:49 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]
В Новоалександровском районе Ставропольского края, как стало известно в субботу, правоохранниками региона обнаружен вертолет Ми-2, который был угнан и объявлен в розыск по России в конце лета.
Ми-2, принадлежит одной из московских компаний. Он был угнан 29 августа с охраняемой площадки, которая прилегает к аэродрому "Протасово" под Рязанью.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и пытаются установить лицо, причастное к угону вертолета.