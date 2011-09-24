Угнанный под Рязанью вертолет Ми-2 нашелся в Ставропольском крае

В Новоалександровском районе Ставропольского края, как стало известно в субботу, правоохранниками региона обнаружен вертолет Ми-2, который был угнан и объявлен в розыск по России в конце лета.

Ми-2, принадлежит одной из московских компаний. Он был угнан 29 августа с охраняемой площадки, которая прилегает к аэродрому "Протасово" под Рязанью.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и пытаются установить лицо, причастное к угону вертолета.