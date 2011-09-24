В Ставрополе осудили многодетную мать, зарубившую топором 11-месячного сына

В Ставрополе краевой суд в пятницу приговорил мать троих детей Елену Шульженко к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство 11-месячного сына. Женщина уже сидела в колонии за убийство, 3 года назад ее отпустили по УДО.

Жительница хутора Петровский Кочубеевского района, мать троих детей, в состоянии сильного алкогольного опьянения, разозлившись на капризы младшего сына Владимира, взяла во дворе топор и ударила им не менее семи раз по животу ребенка, говорится в материалах суда, сообщает Интерфакс.

Сама осужденная виновной себя не признает и обвиняет в убийстве племянника.