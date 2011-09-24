В кубанской столице задержаны 8 краснодарцев, которые 7 лет плели сеть борделей

В Краснодаре в ночь на пятницу кубанские полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая на протяжении 7 лет занималась организацией и предоставлением интим-услуг для горожан и гостей столицы края.

Нелегальный бизнес поставили на поток 8 краснодарцев. В кубанской столице молодые люди организовали целую сеть притонов, которые располагались в основном в саунах и банях Краснодара. В занятия проституцией вовлекались девушки от 19 до 35 лет. Среди ночных бабочек были местные жительницы, девушки из ближайших регионов, а также дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю на сайте ведомства.

У членов преступной группы в ходе проведенных следственных действий полицейские изъяли записные книжки, где велся учет работы каждой "сотрудницы".

В настоящее время все члены преступной группы задержаны в административном порядке. В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 121 УК РФ "Организация занятия проституции".

Если вина "бизнесменов" будет доказана, то им грозит до 5 лет лишения свободы.