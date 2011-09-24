В Ростовской области 3 осужденных, отбывающие наказание в исправительной колонии строгого(!) режима, под видом начальников регионального СК вынуждали глав муниципальных районов 5 субъектов РФ заплатить им «взятки».

Беспрецендентный "развод" начался так. 7 сентября 2011 года в ходе телефонных разговоров с главами четырех муниципальных районов Волгоградской области неизвестные, представляясь руководителем регионального следственного управления СК РФ и его помощником требовали с чиновников по 300 тысяч рублей за непринятие мер к проверке имеющейся в отношении них негативной информации. Денежные средства необходимо было перечислить на определенные банковские карты, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Двое глав районных администраций, получивших такие звонки, в течение нескольких часов перечислили требуемую сумму.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и покушение на совершение данного преступления), сообщает в пятницу сайт ведомства.

Установлено, что денежные средства обналичивались в течение последующих двух дней в трех банкоматах отделения Сбербанка Ростовской области. Владельца банковских карт задержали. Им оказался житель города Таганрога.

В ходе допроса он пояснил, что оформил банковские карты и передал их через посредника молодому человеку, представившемуся "Андреем", который с ним связывался только по телефону. За эту услугу было обещано ежемесячное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Следователям удалось установить, что телефонные соединения с абонентского номера "Андрея" производились из колонии №5, расположенной в городе Константиновске Ростовской области, где численность осужденных составляет около 700 человек.

В дальнейшем оперативным путем были получены сведения, что лица, отбывающие наказание в этом исправительном учреждении, активно пользуются средствами мобильной связи и продолжают мошеннические действия в отношении глав муниципальных образований иных регионов.

По предварительным данным, с июля по сентябрь 2011 года подобные звонки получили главы районных администраций Астраханской и Ростовской областей, а также Краснодарского и Ставропольского края. Злоумышленники действовали по аналогичной схеме. Общая сумма похищенных ими средств составила 2 миллиона 600 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет России

Личности аферистов установлены. От имени руководителей следственных управлений СК РФ по субъектам телефонные звонки осуществлял 42-летний ростовчанин, осужденный за разбой и убийство к 15 годам 3 месяцам лишения свободы.

Помощником руководителей силовых структур представлялся 29-летний уроженец города Волгодонска Ростовской области, осужденный по "разбойной" статье к 4 годам лишения свободы.

Кроме этого, в афере участвовал еще один сиделец этой "пятерочки" - 24-летний осужденный за разбой к 4 годам, и его 30-летний сводный брат, ранее судимый за кражи, который получал банковские карты от жителя Ростовской области, якобы для последующей их передачи "Андрею".

В настоящее время решается вопрос об этапировании осужденных для проведения с их участием следственных действий. Сводный брат одного из них задержан и уже доставлен в Волгоградскую область. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, в том числе иных лиц, причастных к их совершению.

О том, какие меры будут приняты к руководству "свободной зоны в Константиновске, а так же, возникнут ли у прокуратуры вопросы к главам муниципальных образований, заплативших взятки "следователям", не сообщается.

Напомним, константиновская "пятерочка" уже прославилась на всю Россию в этом году. В марте Прокурор Ростовской области потребовал, чтобы в отношении бывшего и.о. начальника исправительной колонии Константиновска и двух его подчиненных сотрудников возбудили уголовное дело за предоставление заключенным свиданий с проститутками. Это по непонятным причинам не получалось возбудить с 2008 г.

Типа справки по информации ГУФСИН Россиипо Ростовской области.

Начальник ФКУ ИК-5 - подполковник внутренней службы Краснов Михаил Николаевич.

Колония образована 11 июля 1994 г. В 1982 г. в г. Константиновск была снята с места и передислоцирована в другое место строительная воинская часть. На ее базе был открыт Константиновский лечебно-трудовой профилакторий № 5.

11 июля 1994 г. ЛТП-5 перепрофилирован в контрагентскую ИТК № 5 общего режима с лимитом наполнения 510 человек, в октябре 2001 года учреждение перепрофилировано в исправительную колонию строгого режима, затем в УЧ-398/5 ГУФСИН России по Ростовской области.