В Краснодарском крае полицейские вымогали у бизнесмена 7 млн рублей

В Краснодарском крае двое полицейских вымогали у предпринимателя более 7 миллионов рублей по просьбе его партнеров по бизнесу. Возбуждено уголовное дело.



Весной 2011 года двое предпринимателей заключили договор о поставке сельхозпродукции на сумму более 6 миллионов рублей с директором кубанского предприятия, передает РИА Новости. Тот выплатил им 2 миллиона рублей, а остальную сумму обещал вернуть позже. По версии следствия, не дожидаясь срока, предприниматели вывезли должника в лес. Там они "заявили, что он обязан срочно им выплатить не только всю оставшуюся сумму денег, но и неустойку, а также 3% за каждый день просрочки". Бизнесмен скрылся, и злоумышленники обратились к двум полицейским "с просьбой обеспечить выплату долга с процентами".