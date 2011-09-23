В Подмосковье четверо грабителей напали на бизнесмена

В Подмосковье сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на директора компании ООО "Демидов" и его супругу. Бизнесмену был причинен ущерб в размере около 8,6 млн рублей.



Разбойное нападение на директора компании ООО "Демидов" и его супругу было совершено в середине августа в подмосковном Орехово-Зуево, передает РИА Новости. Четверо нападавших ворвались в дом предпринимателя на улице Горького, дом 38. Преступники связали супругов и похитили у них 100 тысяч долларов, 130 тысяч евро, 220 тысяч рублей и ювелирные украшения.