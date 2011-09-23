В Махачкале убит замглавы УФСИН по Дагестану, его дочь, племянник и водитель

В Махачкале убит заместитель начальника УФСИН по Дагестану, полковник внутренней службы Магомед Муртазалиев. Вместе с ним были убиты его дочь, племянник и водитель.



По данным Следственного управления СКР, нападение произошло утром в пятницу на окраине Махачкалы в поселке Семендер. Преступники обстреляли автомашину "Волга", в салоне которой передвигался Муртузалиев вместе с водителем, дочкой и племянником. Машина загорелась, все находящиеся в ней люди погибли, передает РИА Новости.