Теракты в Махачкале: Состояние 29 пострадавших оценивается как средней тяжести

Состояние троих пострадавших при взрывах в Махачкале врачи оценивают как тяжелое и около 30 - как средней тяжести. Еще 29 человек получили медицинскую помощь на месте и будут направлены на амбулаторное лечение.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздравсоцразвития РФ. Местные медики справляются с работой, помощь из центра им не требуется. Два взрыва прогремели в Махачкале минувшей ночью. В общей сложности пострадали 60 человек, в основном полицейские. Один сотрудник полиции погиб.