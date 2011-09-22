Главу администрации Смоленска подозревают в получении взятки в 5 млн рублей

Глава администрации Смоленска Константин Лазарев подозревается в получении взятки в размере 5 миллионов рублей. Также по делу проходит его заместитель, начальник управления ЖКХ Николай Петроченко.



Чиновников смоленской администрации подозревают в незаконном получении денег от представителя московского ООО "Евро Дизайн" за возможность участия в тендере на госконтракты суммой более 1 млрд руб. По местам работы и жительства фигурантов были проведены 7 обысков, передает РБК. Полицейские обнаружили предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность Лазарева и Петроченко. Накануне Останкинский районный суд Москвы выдал санкцию на арест Лазарева.