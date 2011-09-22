Взрывы в Махачкале: Пострадали более 60 человек

В Махачкале минувшей ночью произошли два взрыва. Один человек погиб, более 60 пострадали. Теракты произошли недалеко от центральной площади и республиканского МВД.



Первый взрыв прогремел около 00:30 на пересечении улиц Дахадаева и Ермошкина, передает "Российская газета". Бомба, по предварительной информации, взорвалась в момент проезда патрульного автомобиля полиции. В результате легкие ранения получили несколько силовиков. Взрыв оказался приманкой для сотрудников правоохранительных органов. Через 20 минут прогремел более мощный взрыв. Он был такой силы, что на улице образовалась огромная воронка.