В Барнауле неизвестные пытались ослепить экипаж самолета со 120 пассажирами

В Барнауле неизвестные пытались ослепить лазерным лучом экипаж самолета А-320 со 120 пассажирами. По факту ЧП проводится проверка. Инцидент произошел в четверг в 5:49 по местному времени.



Самолет А-320 авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс по маршруту Москва - Барнаул. Злоумышленники попытались ослепить пилотов лазером во время захода на посадку. На борту находилось 120 пассажиров и 8 членов экипажа. Пострадавших нет, передает Интерфакс.