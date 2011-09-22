В Москве из здания РЖД украли сейф с документами

В Москве из здания ОАО "РЖД" на улице Верземника похитили сейф со служебной документацией. Преступление совершили пятеро неизвестных с медицинскими масками на лицах.



Инцидент произошел в среду около 03:00, передает РИА Новости. Пятеро неизвестных взломали замок на решетке окна первого этажа и проникли в здание ОАО РЖД. Преступники избили охранника, связали его, водителя и диспетчера, находившихся в здании, а затем вскрыли 11 кабинетов на втором этаже, забрали металлический сейф со служебной документацией и скрылись.