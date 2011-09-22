В Буйнакске совершено покушение на главу районного отделения полиции

Неизвестные утром 22 сентября обстреляли в дагестанском Буйнакске автомобиль начальника отделения МВД РФ по Буйнакскому району Наби Адильханова. Он не пострадал, двое полицейских, охранявших полковника, погибли.

По предварительным данным, огонь по автомобилю велся из пулеметов и автоматов. Ведутся поиски преступников, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Махачкале в ночь на четверг прогремело два взрыва, пострадали 60 человек, из них большая часть полицейских. Один полицейский погиб.



