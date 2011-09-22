На Ставрополье осужден к 7 годам мужчина, убивший своего отца сковородкой

35-летнему жителю Ставропольского края в среду вынесен приговор за убийство в пьяной ссоре собственного отца. Суд приговорил отцеубийцу к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

"Следствием и судом установлено, что в одном из частных домовладений в селе Китаевское Новоселицкого района в ходе распития спиртных напитков между Юрием Васильевым и его отцом возникла ссора, в результате которой сын нанес потерпевшему удар сковородкой по голове, а также множественные удары ногами по телу. Через непродолжительное время мужчина скончался на месте происшествия", - сообщает в среду сайт следственного управления СК РФ по региону.

Собранные Александровским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительно приговора Юрию Васильеву, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Приговором суда Васильеву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.