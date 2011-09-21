Стали известны подробности со стрельбой школьника в одноклассника на Камчатке

Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Ирина Орлова по поручению Павла Астахова провела собственное расследование чрезвычайного происшествия в Елизовской сельской школе , в среду доложила результаты.

Напомним, что 14 сентября 17-летний подросток во время подготовки к игре "Зарница", выстрелил в спину из винтовки одному из учащихся школы.

На замечание 25-летней учительницы "снайпер" обложил ее матом, достал из кармана пневматический пистолет и приставил дуло к ее голове.

Как сообщает Ирина Орлова, несовершеннолетний 1994 года рождения прибыл в эту школу из поселка Палана Камчатского края перед началом учебного года.

Как следует из пояснений директора школы, родители скрыли факт наличия у подростка судимости по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), подросток был освобожден условно-досрочно. Отставание от сверстников в учебе объяснили болезнью. Хотя на учет в ОВД мальчик встал своевременно.

14 сентября педагог-организатор проводила тренировку перед военно-спортивной эстафетой. Подросток выразил желание участвовать в эстафете. Внезапно без какого-либо мотива он выстрелил в одноклассника из пневматической винтовки. Увидев, что подросток испытывает сильную боль, учительница стала ругать злоумышленника, опасаясь, что он может повторить выстрел по другим детям.

Тогда подросток вынул травматический пистолет, принадлежащий его матери, и направил ей в голову, пригрозив убить. Комиссия Управления образования Елизовского муниципального района провела расследование инцидента, директору школы объявлен выговор.

Министерство образования и науки Камчатского края проводит всестороннюю проверку случившегося. УВД также проводится проверка. Также, по словам Уполномоченного по правам ребенка в регионе, в среду прошла рабочая встреча с руководством Управления образования района и директором школы.

Пострадавшему педагогу оказана психологическая помощь. На 22 сентября назначена личная встреча с родителями потерпевшего ребенка, которые пока никак не отреагировали на случившееся, сообщается на сайте детского омбудсмена.

Подросток, устроивший перестрелку, переведен с 19 сентября в вечернюю школу по очной форме обучения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Напомним также, что Павел Астахов после этого инцидента выступил с инициативой прекратить проводить в школах мероприятия с применением оружия.