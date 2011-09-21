Трое иркутских скинхедов осуждены на 18, 9 и 6 лет заключения

Иркутский областной суд вынес приговор трем жителям Иркутска, признанным виновными в убийстве иностранных граждан по мотивам национальной ненависти. Все они были членами движения «скинхеды».



Евгений Панов, известный по кличке Бумер, приговорен к 18 годам и 18 дням лишения свободы в колонии строгого режима, а также к двум годам ограничения свободы после освобождения. Такой срок он получил по совокупности совершенных преступлений. Ранее суд признал его виновным в хулиганстве и нанесении вреда здоровью участнику движения "Автономное действие" в Иркутске", - сообщает «Интерфакс».

Второй обвиняемый - Андрей Заславский по прозвищу Джокер - приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

Илья Склянов по прозвищу Царь в момент совершения преступлений был несовершеннолетним (1992 г.р.), поэтому получил шесть лет колонии общего режима и два года ограничения свободы после освобождения.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 27 на 28 сентября 2009 года Евгений Панов, Илья Склянов, Андрей Заславский и их знакомый Вадим Дудников в микрорайоне Юбилейный совершили нападение на гражданина Киргизии, который возвращался от знакомых к себе на квартиру. Злоумышленники стали избивать его руками, ногами и металлическим прутом. От полученных травм потерпевший скончался. Кроме того, Панов и Дудников в ночь с 27 на 28 октября 2009 года на улице Грибоедова в Свердловском районе города Иркутска совершили убийство гражданина Узбекистана, который работал на одной из строительных площадок.





