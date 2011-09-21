В Питере задержан иностранный разбойник с мешком золотых изделий

В Петербурге на квартире подозреваемого в разбойных нападениях на ювелирный салон и ломбард летом этого года азербайджанского подданного найдено больше тысячи ювелирных изделий на десятки млн рублей.

Опергруппа 20 отдела оперативно-разыскной части уголовного розыска ГУ МВД задержала 31-летнего гражданина Азербайджана 20 сентября. По данным предварительного следствия, вместе со своим земляком, задержанным в августе этого года, он совершил ряд разбойных нападений на торговые павильоны и ломбард в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Так, 14 августа, около трех часов ночи, через открытое окно 2-го этажа, двое проникли в торговый комплекс на Гаккелевской улице, 34, где, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, пластиковыми хомутами связали работников организации, после чего, взломав двери павильонов, совершили хищение ювелирных изделий и с места происшествия скрылись. Сумма ущерба составила почти 13 млн рублей, сообщается на сайте ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе проведения обыска в квартире задержанного найдено более 1000 единиц ювелирных изделий, документы и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").