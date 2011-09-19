Cудебный пристав предпочел «сдачу» вместо «вознаграждения»

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении предпринимательницы, пытавшейся подкупить судебного пристава-исполнителя. Вместо этого он предпочел ее «сдать».



У некой дамы из Питера, которая являлась генеральным директором прачечной, за долги было арестовано имущество: стиральные машины, гладильные доски и прочее оборудование. Хозяйка прачечной стала ответственным хранителем опечатанного скарба и несла уголовную ответственность за его растрату.

Когда же судебный пристав потребовал предъявить арестованное имущество, женщина сообщила, что сделать этого не может, поскольку прачечной больше не существует. Тогда пристав предупредил должницу о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Но предпринимательнице такое решение не понравилось. Она предложила свой выход из ситуации – вознаграждение в размере 25 тыс. рублей за то, чтобы пристав не писал рапорт об обнаружении признаков преступления. Но это сильно расходилось с должностными обязанностями представителя правопорядка.

Судебный пристав сообщил информацию о готовящемся преступлении в отдел противодействия коррупции Управления ФССП России по Санкт-Петербургу. Как сообщает www.rosbalt.ru, следственным отделом по Приморскому району в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст. 291 ч.3 УК РФ (Дача взятки).