В Москве задержан криминальный "авторитет" Мамука Чкадуа. Задержанный - уроженец Грузии, более известный в криминальных кругах под уголовной кличкой "Мамука Галльский". Чкадуа был задержан 18 сентября на бульваре Матроса Железняка, возле дома 30. В ходе личного осмотра у лидера уголовно-преступной среды были обнаружены и изъяты поддельный паспорт на имя гражданина РФ Александра Евгеньевича Малыганова, передает Интерфакс. Также у задержанного обнаружили 4,7 грамма гашиша.