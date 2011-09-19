В Кемеровской области фальшивые деньги печатали с помощью новогодних украшений

В Кемеровской области житель города Белово, изготовивший 79 фальшивых 500-рублевых банкнот, был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы условно.



Лаборатория была расположена в жилой квартире. Банкноты печатали на принтере, перфорация делалась с помощью иголки, а металлическая нить — из новогоднего "дождика". 28-летнего жителя Белово признали виновным по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка РФ). Фальшивомонетчика приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы условно, передает РИА Новости.