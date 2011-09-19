В Москве задержали предполагаемых убийц водителя-частника

В Москве задержаны трое мужчин, подозреваемые в убийстве водителя-частника на юго-востоке города. Утром в воскресенье тело мужчины было обнаружено в мусорном контейнере около дома 15 на улице Федора Полетаева.



Было установлено, что неизвестные убили водителя автомобиля Volkswagen, занимавшегося частным извозом. Преступники также угнали машину своей жертвы. Тело правонарушители бросили в мусорный бак, облили бензином и подожгли. Похищенный автомобиль был обнаружен на Волгоградском проспекте, передает РИА Новости. Позднее оперативники задержали троих подозреваемых.