В Приморье изъяли крупную партию высушенной марихуаны

В Приморском крае сотрудники полиции обнаружили крупную партию марихуаны. В мешках хранилось 134 килограмма собранной конопли. Инцидент произошел в окрестностях села Синельниково Октябрьского района.



Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморью. Полицейские нашли владельца незаконной партии. Им оказался 22-летний житель села Покровка. По его словам, он собрал траву в ближайшем лесу и хранил ее исключительно для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (хранение наркотиков), передает Интерфакс.