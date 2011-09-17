МВД: В Артемовском подрались две группы рэкетиров

Новую версию причины массовой драки в городе Артемовский вечером 14 сентября выдвинула полиция: две группировки боролись за контроль над объектами торговли и экономики в округе, утверждает в субботу руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

14 сентября вечером возле придорожного кафе в 120 километрах от Екатеринбурга на въезде в Артемовский две группы - местных жителей и приезжих из соседних населенных пунктов – всего около 100 человек съехались на "разборки". Но информация о готовящейся драке своевременно поступила в органы внутренних дел, и все собравшиеся были задержаны.

"Из главного управления МВД России по Свердловской области в Артемовский направлены для проведения проверочных мероприятий специалисты подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции", - сообщил Горелых РИА Новости.

Он добавил, что в результате проверок "выявлено пять грубых нарушений в сфере торговли в коммерческих предприятиях, принадлежащих, по данным участников рейда, близкому родственнику депутата Артемовской городской думы Геннадия Виноградова, который оказался среди задержанных".

По славам Горелых, тщательным проверкам подверглись киоски и магазины "Тайга" и магазин "Экарт", расположенные на углу площади Победы и улицы Дзержинского, на улицах Панова, Серова и на перекрестке Халтурина - Нагорная.

Во всех перечисленных торговых точках обнаружены нарушения, подпадающие под действие статьи 14.15 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров), а в магазине "Экарт" еще и реализовывались просроченные продукты питания, что влечет ответственность по статье 14.4 КоАП РФ.

Санкция первой статьи предполагает для юридических лиц наказание в виде штрафа на сумму до 30 тысяч рублей, санкция второй для юридических лиц - штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией товаров или без таковой, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией товаров или без таковой. Некачественный товар был изъят.

Кроме того, полицейские обнаружили нарушения и в других торговых точках в Артемовском. По фактам выявленных нарушений владельцы предприятий торговли будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, подчеркнул Горелых.