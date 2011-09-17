Дело по факту избиения журналиста НТВ в Дагестане заведут не раньше понедельника

Избитый в столице Дагестана Махачкале журналист НТВ Омар Магомедов госпитализирован на 10 дней с сотрясением мозга, рваными ранами на лице и сломанным носом, который будут оперировать.

Пострадавший ехал с шурином по Махачкале, когда трое парней стали переходить дорогу на красный свет перед машиной. Завязалась драка, которая продолжилась в травматологическом отделении местной больницы, куда нападавшие привели подмогу, сообщает пресс-служба телеканала.

«Полиция уже установила личности нападавших, их задержали, но потом отпустили, поскольку я еще не написал заявление. Собираюсь сделать это позже, сейчас я не в состоянии», — рассказал сам Магомедов.

По факту избиения проводится доследственная проверка. Уголовное дело не возбуждено, так как еще нет заявления от пострадавшего и результатов независимой экспертизы, которая пройдет 19 сентября, уточняют в МВД республики.

После экспертизы будет решено, отправятся ли материалы проверки в мировой суд или на их основе будет возбуждено уголовное дело.