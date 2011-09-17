Обвинения в похищении сына бывшего вице-президента "Роснефти" Михаила Ставского предъявлены жителю Чечни Адаму Туганову. По решению суда он арестован.



Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, ранее арестованные за похищение лица рассказали об еще одном своем сообщнике, который ранее не был установлен. Им оказался 33-летний житель Чечни Адам Туганов, отбывающий срок за участие в бандформированиях в одной из чеченских колоний.

Туганова доставили в Москву и предъявили обвинения по статье 126 УК РФ (похищение человека). Решением суда Туганову избрана мера пресечения в виде ареста.

По данным оперативников, много лет проживавший в Москве Туганов выбрал Михаила Ставского в качестве потенциальной жертвы, а потом принимал участие в его похищении. После совершения громкого преступления он уехал на Северный Кавказ, где занимался вербовкой боевиков для отряда Саида Бурятского.