В Москве пресечена попытка кражи 100 пожарных рукавов из жилых домов

В Москве сотрудники отдела вневедомственной охраны УВД по Зеленоградскому округу столицы задержали "по горячим следам" подозреваемых в краже около сотни пожарных рукавов из жилых домов. Похищенное изъято.

Около полуночи пятницы, патрулируя территорию 9-го микрорайона г. Зеленограда, сотрудники экипажа МОВО обратили внимание на двух подозрительных молодых людей, которые при виде экипажа полиции стали отворачиваться и скрывать лица. Неподалеку от них находилось 2 полных мешка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"Остановив служебную машину, я представился и попросил мужчин предъявить документы, - рассказывает старший экипажа группы задержания МОВО сержант полиции Сергей Гавриков, - А в ходе досмотра содержимого мешков, оказалось, что в них находятся пожарные рукава. Для выяснения обстоятельств произошедшего молодые люди были доставлены в территориальный отдел МВД. В ходе опроса один из доставленных, 31-летний житель г. Москвы, признался, что пожарные рукава взял из незапертых пожарных шкафов данного дома для дальнейшей продажи. При обследовании прилегающей территории, у соседнего корпуса № 929 мы обнаружили и изъяли еще два мешка с похищенными пожарными рукавами," - сообщил сержант полиции Сергей Гавриков.

Наутро в полицию с заявлением о принятии мер к неизвестному, похитившему пожарные рукава из двух жилых домов Зеленограда, обратился представитель ГУП ДЭЗ. Ущерб составил около 130 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится проверка.