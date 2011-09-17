Массовая драка молодежи с перестрелкой в Бирюлево: 3 раненых, стрелок в розыске

В районе Бирюлево-Восточное накануне вечером произошла массовая драка молодежи. Один из участников ранил из "травматики" троих оппонентов. Пострадавшие в больнице, стрелявший в розыске.

Массовая драка произошла на юге Москвы на Донбасской улице.

"В пятницу вечером, предположительно в магазине, произошел конфликт между двумя компаниями, переросший в потасовку", - сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ходе инцидента, один из его участников применил травматический пистолет, причинив ранения трем противникам, они госпитализированы.

Стрелявшему удалось скрыться. Полиция никого задержать не успела. В столичном управлении МВД подтвердили Интерфаксу, что драка имела место.