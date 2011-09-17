В подмосковной Электростали изъята партия героина стоимостью в $1 млн (видео)

В Московской области сотрудники наркоконтроля у одного из организаторов канала поставок афганского героина из Таджикистана изъяли более 15 килограммов наркотика на $1 млн. Курьер дает показания.

В ходе проверки информации в отношении лиц, причастных к контрабандным поставкам героина из Таджикистана в Россию, сотрудники Оперативно-разыскного департамента ФСКН России выяснили, что один из организаторов наркоканала поселился в подмосковном г. Электросталь. Он проживал в одной квартире с наркозависимыми лицами.

При их отработке оперативники узнали, что запланирована поставка крупной партии героина, одним из получателей которой станет упомянутый организатор канала, - сообщается 16 сентября на сайте ФСКН РФ.

За 38-летним гражданином Республики Таджикистан установили круглосуточное наблюдение. При получении им наркогруза, его задержали. При этом сотрудники наркоконтроля изъяли более 15 килограммов героина.

В настоящее время ведутся поиски всех лиц, причастных к перевозке данной партии героина.

Очевидно, что в подмосковную Электросталь поставлялся афганский героин транзитом через Таджикистан.

Маршрут поставок оперативники вычислили по игральным картам, которые были вложены в упаковки с наркотиками. Так маркируют свой товар именно торговцы из Таджикистана.