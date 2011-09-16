В Москве выявили двух бизнесменов, похитивших бюджетные средства

В Москве заподозрили двух бизнесменов в хищении крупных сумм из бюджета. В интересах следствия их имена не разглашаются.

Первое уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении гендиректора ООО "Судоремонт". По версии следствия, в июне 2010 года бизнесмен вместе с неустановленными сообщниками похитил из бюджета 32,2 миллиона рублей, представив в ФГУ "Подводречстрой" фальшивые документы об изготовлении и поставке некоего оборудования, сообщает РИА Новости.

Фигурантом второго дела стал генеральный директор ООО "Союзморпроект". По версии следствия, в декабре 2010 года предприниматель с неустановленными сообщниками представил в Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ поддельные документы о выполнении проектных работ по реконструкции подходного канала к Северо-Восточному грузовому району морского порта Кавказ. По этим документам из бюджета было выделено 37 миллионов рублей. Следователи считают, что гендиректор фирмы присвоил полученные деньги.