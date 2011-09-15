В Подмосковье задержана «мамочка» за организацию занятия проституцией

На Горьковском шоссе в Ногинском районе Подмосковья прошел рейд по задержанию организаторов занятия проституцией.

Под видом потенциальных клиентов оперативникам удалось купить услуги двух девушек. После передачи 12 тыс. рублей сутенеру, оперативники предъявили удостоверения и объявили о задержании.

По итогам операции полицейские задержали 20 девушек легкого поведения и пять мужчин, осуществляющих охрану, сообщает rosbalt.ru. Все задержанные были доставлены в местный отдел полиции. На них составлены административные протоколы и наложены штрафы. В отношении девушки, исполняющей роль "мамочки", решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ — организация занятия проституцией.