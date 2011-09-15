В Ставрополе изъято около 4 тонн наркотической смеси

Наркополицейские Ставрополья изъяли около четырех тонн (156 мешков) семян кондитерского мака с примесью наркотического средства маковая солома.

Незаконным сбытом наркотиков, замаскированных под пищевой мак, длительное время занималась организованная преступная группа, в состав которой входили более десяти человек. Как сообщает РИА «Новости», обязанности членов преступной группы были четко разделены: одни занимались поставками крупных партий "кондитерского мака" в Ставрополь, другие расфасовывали наркотик в специально оборудованном гараже, где были весы, фасовочные принадлежности и полимерные пакеты. Третьи соучастники сбывали товар в установленных местах наркозависимым клиентам.

По оценкам "черного рынка" изъятое наркотическое средство сбывалось по цене 1200 рублей за 500 граммов, общая сумма изъятого товара превысила десять миллионов рублей.

В настоящее время, члены ОПГ арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело. Ее участникам грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.