В Гатчине совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина

В Ленинградской области 14 сентября совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина. Преступники в масках, угрожая убийством, забрали драгоценности из ветрин.





"Неизвестные в масках в среду в 11.00 вошли в ювелирный магазин "Гатчинская ювелирная сеть" в Гатчине и, угрожая пистолетом, забрали лотки с ювелирными изделиями",- сказал источник в правоохранительных органах региона.

Правоохранительные органы устанавливают ущерб, сообщает РИА Новости.