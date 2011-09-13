Капитаны четырех судов обвиняются в браконьерстве камчатского краба

В Петропавловск-Камчатский городской суд переданы дела против капитанов четырех судов, обвиняемых в браконьерстве. Ущерб от вылова камчатского краба оценивается в почти 800 млн рублей.

Фигурантами выступают капитаны судов «Наука», «Камчатский Лосось», «Меркурий» и «Святой Петр», сообщает Генеральная прокуратура РФ. Обвинения предъявлены по статьям «злоупотребление полномочиями» и «незаконная разработка естественных богатств», сообщает bfm.ru. По данным прокуратуры, у моряков не было соответствующего разрешения. Кроме того, они добывали краба сверх допустимых квот.

Всего было выловлено более 337 тысяч особей камчатского краба (общий вес — свыше 758 тысяч кг) и более 576 тысяч особей синего краба (вес — около 1,1 тонны). Ущерб оценивается в 794 млн рублей.