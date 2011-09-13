В Подмосковье грабители взяли в заложники жену и сына бизнесмена

В Подмосковье в Щелковском районе поздно вечером 11 сентября грабители взяли в заложники семью бизнесмена, в том числе его жену и сына-одиннадцатиклассника.

Трое преступников ворвались в дом 42-летнего директора фирмы. Грабители связали хозяина дома, его жену и сына, после чего, угрожая родным бизнесмена, преступники заставили признаться, где в доме хранятся деньги.

Грабители забрали наличные и несколько ценных вещей, после чего скрылись. Сумма ущерба составила 1 миллион 450 тысяч рублей.