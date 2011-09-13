В Колумбии задержана лодка с 2,2 тоннами кокаина на борту

Колумбийские военные задержали 12 сентября в водах приграничного с Панамой района лодку с 2,2 тоннами кокаина высшей степени очистки на борту, сообщает мексиканское агентство Нотимекс.

Операция проводилась совместно береговой охраной ВМС Колумбии, национальной полицией и Управлением по борьбе с наркотиками США, сообщает РИА «Новости». Находящиеся на борту четыре колумбийца и один гражданин Гондураса перевозили груз в Панаму, после чего наркотики должны были перекочевать на «черный рынок» Америки. Ориентировочная стоимость конфискованного кокаина составляет 60 миллионов долларов.

По данным Андского университета Колумбии, производство и незаконный оборот кокаина в этой стране приносит незаконный доход в 7,694 миллиарда долларов, что составляет 2,3% ВВП. Колумбия ежегодно производит до 410 тонн кокаина и занимает второе место в мире по этому показателю после Перу.

Благодаря специальной программе по борьбе с производством и незаконным оборотом наркотиков, а также широкомасштабному уничтожению плантаций, Колумбии в период с 2000 по 2009 годы удалось сократить объемы выращивания коки на 58%. Столь значительных успехов во многом удалось добиться благодаря существенной помощи Соединенных Штатов. За последние 10 лет США выделили на борьбу с наркотиками более 6 миллиардов долларов.



