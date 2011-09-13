"Пожизненно": приговор насильнику-рецидивисту, убийце второклассницы (видео)

Краевой суд в Ставрополе приговорил к пожизненному заключению педофила, изнасиловавшего и убившего 8-летнюю девочку. Ранее он уже был осужден за насилие над ребенком, отсидел 2/3 срока, вышел по УДО в 2007 году.

47-летний Анатолий Гонтаренко признан виновным в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Минеральных Водах Ставропольского края, а также незаконном хранении и приобретении оружия и наркотиков.

"Судом А.Гонтаренко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на два года", - сказал судья краевого суда.

Утром 18 апреля 2011 года на пустыре поселка Первомайский, рядом с городом Минеральные Воды прохожие обнаружили тело второклассницы. Позже стало известно, что тело принадлежит Елизавете Азаренковой - ученице второго класса Анджиевской школы.

Последний раз тогда девочку видели в оживленной части поселка, на автобусной остановке, где она с двумя сверстниками продавала первые цветы. Очевидцы рассказали, что последний букет купил неизвестный мужчина. И девочка ушла с ним. Больше Лизу в живых не видели.

Анатолий Гонтаренко в тот момент был пьян. И как он сам говорит, не смог совладать со своими желаниями. Совершив насилие в своем доме дачного поселка Первомайский, он решил сокрыть следы преступления. Гонтаренко предложил девочке проводить ее домой и уже на пустыре задушил второклассницу. Спустя два дня он даже написал явку с повинной, но предъявил ее только после того как в дверь постучались правоохранительные органы. Поэтому суд не счел этот факт смягчающим обстоятельством.

Анатолий Гонтаренко - ранее неоднократно судим. В последний раз в 2000 году он был осужден на 12-летний срок за изнасилование 8-летней девочки. Но в 2007 году был досрочно освобожден.