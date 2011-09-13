В цыганском таборе в Британии использовался рабский труд

В ходе полицейского рейда на цыганский табор Гринэйкр близ города Лейтон Баззард в графстве Бедфордшир к северо-западу от Лондона были обнаружены две дюжины мужчин, которых держали на положении рабов.

В рейде на цыганский табор принимало участие более 200 полицейских, включая снайперов и проводников служебных собак, сообщает rus.ruvr.ru. Среди рабов обнаружены 17 британцев, трое поляков, двое румын и двое выходцев из России. Невольников содержали в чудовищных условиях, некоторые были просто на грани истощения.

Когда их нанимали на работу, обещали питание, жилье и ежедневную плату в 80 фунтов стерлингов. В таборе их обрили наголо, посадили в контейнеры для перевозки лошадей, в собачьи будки, старые трейлеры и заставляли работать бесплатно, при этом питание было очень скудным. Состав рабов все время пополнялся: некоторые оказались здесь всего несколько недель назад, другие жили и работали на протяжении 15 лет.

По подозрению в рабовладении арестованы четверо мужчин и одна женщина. При обыске в таборе было обнаружено оружие, наркотики и деньги. Полицейские считают, что на самом деле рабов было больше, также как и «рабовладельцев». Но троим подозреваемым удалось скрыться, а невольников, вероятно, перевезли в другое место.

В Британии около 5 тысяч человек находятся на положении жертв торговцев людьми, подневольного труда или сексуальной эксплуатации. По официальным данным, которые приводит газета The Independent, около полутора тысяч человек работали в качестве рабов на территории Соединенного Королевства с 2009 по 2011 год. Однако правозащитники говорят, что эта цифра учитывает только тех, кто попал в поле зрение полиции.