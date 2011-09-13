Полиция Тувы разыскивает сбежавшего из специприемника криминального авторитета Давида Эдишерашвили. Грузинский криминальный авторитет "Дато Тбилисский" он же "Багор" дожидался выдворения из России.

По данным республиканского МВД, Эдишерашвили находился в спецприемнике уже более десяти дней, поэтому его отвели в баню помыться, а он сбежал.



Ранее, когда ряд СМИ сообщили о побеге "вора в законе" "Багра", глава МВД Тувы Александр Лобанов сообщал, что Давид Эдишерашвили не вор в законе, а криминальный авторитет.