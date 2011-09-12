В понедельник в Твери начался судебные слушания по существу дела о подрыве "Невского экспресса" в 2009 году. Ввиду огромного количества потерпевших и отказа подсудимых признать свою вину, процесс обещает быть долгим, около двух месяцев.

12 сентября на заседании Тверского областного суда было оглашено обвинительное заключение, после чего суд перешел к допросу свидетелей, которых насчитывается не менее 50 человек.

Подсудимыми по делу являются десять жителей Ингушетии: девять членов одной семьи Картоевых и Зелимхан Аушев. По предварительным данным, четверым из них грозит пожизненное заключение, остальным - крупные тюремные сроки. Они обвиняются по статьям УК РФ 205 (теракт), 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), 222 (незаконное хранение оружия), 105 (убийство) и 30 (покушение на убийство).

12 сентября в суд явились 8 из 240 потерпевших. Уточняется, что никто их них материальных претензий к подсудимым не заявил, сообщил руководитель пресс-службы облсуда Дмитрий Романов.

Все десять фигурантов доставлены в суд. Слушания по делу начались сегодня в закрытом режиме. Это связано с тем, что последний том из 101 имеющихся в деле - секретный, - сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, подрыв "Невского экспресса" был совершен 27 ноября 2009 года на перегоне Алешинка-Угловка. В результате теракта погибли 28 человек , еще 130 получили ранения. Спустя несколько часов на месте первого теракта произошел второй взрыв, в результате которого был контужен председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В ходе спецоперации 2 марта 2010 года в ингушском селе Экажево восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту, были убиты. Силовики задержали, доставили в Москву и арестовали еще 10 человек.

Следствие пришло к выводу, что боевики, подорвавшие экспресс в 2009 году, стояли за организацией аналогичного теракта и ранее - в 2007-м, когда в результате взрыва по ходу следования "Невского экспресса" пострадали 60 человек.