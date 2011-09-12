Банк Прохорова получил благодарность за содействие в поимке vip-взяточницы

В центральном офисе московского банка МФК, по уточненным в понедельник сведениям, задержана советница руководителя ФГУП при получении взятки в 6 млн рублей за помощь в получении госкредита.





Оперативные действия по задержанию предполагаемой преступницы проводились в минувший четверг в офисе "Международный финансовый клуб" на Тверской . Советница руководителя одного из федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 6 миллионов рублей.

"Денежные средства были переданы подозреваемой от руководителя сельскохозяйственного предприятия за содействие в получении документов, дающих право на целевые государственные кредиты", - сообщает в понедельник Главное управление экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ.

Собранные материалы переданы в следственные органы для процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

"ГУЭБиПК МВД России выражает благодарность банку "Международный финансовый клуб" (МФК) за содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с пресечением противоправных деятельности коррупционной направленности", - отмечает ведомство.