"Кавказ-центр" признан экстремистским в судебном порядке

Сайт "Кавказ-Центр" признан в понедельник Никулинским судом Москвы экстремистским, на нем размещены материалы, направленные на возбуждение религиозной деятельности и призывы к террору.

"Суд удовлетворил в полном объеме заявление Генпрокуратуры о признании экстремистскими материалами сайта "Кавказ-Центр", его так называемых зеркал, а также статей "Это их цивилизация", "В Беслане вспомнили про письмо Шамиля Басаева Владимиру Путину", "Джамаат "Шариат" обещает атаковать Сочи и синагогу в Шамилькале", "Дагестанский Фронт: Джихад продолжается" и ограничении доступа к ним", - сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева.

Судом установлено, что на сайте в открытом доступе размещены публикации указанных статей, в которых содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности, угрозы совершения террористических действий и оправдывается осуществление этой деятельности, а также пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по принципу религиозной и расовой принадлежности.

Кроме того, отметила Марина Гриднева, на сайте систематически распространяются материалы, признанные судами Новосибирской области, Кабардино-Балкарской Республики, Забайкальского края (ранее Читинской области) экстремистскими и включенные в федеральный список экстремистских материалов.

В Генпрокуратуре сообщили, что после вступления решения суда в законную силу его копия будет направлена в Министерство юстиции РФ для включения сайта и материалов, размещенных на нем, в федеральный список экстремистских материалов, сообщает ИТАР-ТАСС .

Сайт "Кавказ-центр" был учрежден в марте 1999 года в Грозном. В разное время его сервер базировался в разных странах, неоднократно изменяя свое местонахождение по требованиям властей. В настоящее время некоторыми интернет-провайдерами России доступ к сайту закрыт. Однако его можно получить при помощи средств обхода интернет-цензуры.

Напомним, в 2006 году один из постоянных авторов сайта Борис Стомахин был обвинен в том, что "одобрял преступников и террористов, действия которых направлены на уничтожение русского народа как нации". Он был осужден на пять лет лишения свободы.