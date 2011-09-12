80 килограммов гашиша изъято на границе Латвии с Россией

На границе Латвии с Россией изъята рекордная партия гашиша, если не считать той, которую обезвредили в марте российские таможенники, весом 130 килограммов.

Наркотики и водитель были задержаны на КПП Гребнево. При досмотре автомобиля "Ауди", за рулем которого находился гражданин РФ (некий Михаил Б.), латвийские таможенники обнаружили тайник, в котором находилось большое количество брикетов с логотипом "Black Gold". Вот уж поистине «не верь глазам своим». Золото на поверку оказалось белым, а точнее - гашишем. И по оценке Службы госдоходов, стоимость изъятой партии наркотика на "черном рынке", как сообщает lenta.ru, составляет примерно 400 тысяч евро. Против россиянина возбуждено уголовное дело.